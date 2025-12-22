冬の風物詩として来場者に親しまれています。美祢市の秋吉台サファリランドで、恒例の「カピバラの露天風呂」が、始まりました。午前10時のサファリランド。冬至のこの日、湯船にはユズが浮かべられています。獣舎から出てきたのはカピバラのメス＝ペッパー。ゆったりとしたペースで露天風呂に向かいます。（笹村 潤飼育員）「一発目から入ってくれて、気持ちよさそうに入ってくれて、うれしかったです」お湯の温度