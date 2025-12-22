ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は12月27日、サウジアラビア・リヤドにてWBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）と対戦する。試合を生放送する「DAZN」は井上のトレーニングキャンプに潜入し、父親の真吾トレーナーらのインタビュー映像を公開。ピカソ戦の“戦略”などを語った。 ■「圧倒的な強さ、力の差を見せたい」 尚弥がピカソを相手に6度目の世界タ