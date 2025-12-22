山口県知事選挙の告示まで1か月となりました。22日、立候補予定者説明会が開かれ、すでに立候補を表明している3つの陣営が出席しました。山口県庁で行われた立候補予定者説明会には現職・村岡嗣政さん新人・有近眞知子さん新人・大久保雅子さんの陣営関係者が出席しました。県選挙管理委員会の黒瀬邦彦委員長が「ルールを順守し明るい選挙の実現に向けて協力をお願いします」とあいさつしました。説明会では、選管への提出書