冬至の12月22日。朝の最低気温が0.2℃を観測した阿蘇市の遊水地では渡り鳥のカモが羽を休めていました。 冬至といえば「ゆず湯」。美里町の佐俣の湯では朝からゆず風呂を楽しむ人の姿がありました。22日は「美里町ゆず・棚田振興会」から提供された約360個のゆずが浮かべられました。■ゆず風呂に入った男性「ゆず風呂最高！長生きします！今86歳だけん、その倍生きます」