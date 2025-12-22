JR東海が、名古屋―長野を結ぶ特急「しなの」向け新型車両385系の量産先行車の発注先に、川崎重工業子会社の川崎車両を含めたことが22日分かった。東海道新幹線の最新車両を含めJR東海の車両生産に近年関わっておらず復帰した形。