【ワシントン＝淵上隆悠、ロンドン＝横堀裕也】米国のトランプ大統領は２１日、自身のＳＮＳで、ルイジアナ州のジェフ・ランドリー知事をデンマーク自治領グリーンランドを担当する特使に任命すると発表した。トランプ氏が意欲を示す領有に向けた動きの一環とみられる。米ブルームバーグ通信によると、「グリーンランド担当特使」は新設のポスト。具体的な役割は不明だが、トランプ氏は「ジェフはグリーンランドが米国の国家安