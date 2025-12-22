会社の倉庫にクマが侵入、警戒が続いています。22日午前11時ごろ、秋田市外旭川にある公設地方卸売市場の敷地内の倉庫に体長約1.2メートルのクマ1頭が入っていくのを近くにいた男性が見つけました。秋田市は倉庫の出入り口に箱わなを設置していますが、午後5時の時点で捕獲には至っていません。市は緊急銃猟は実施せず、警察とともに警戒にあたっています。