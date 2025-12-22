12月21日、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の決勝が放送された。放送後にはオープニングに関する意見も多数寄せられている。「冬の風物詩ともなった今大会ですが、お笑いコンビ・たくろうが過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得しました。熾烈な戦いが今年も繰り広げられましたが、同時に注目されたのが、番組冒頭の演出でした」（スポーツ紙記者）X上