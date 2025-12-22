年末年始のセントレア、中国に向かう人は去年の3割程度にとどまる見通しです。中部国際空港によりますと、12月26日から1月4日までの国際線の予約者数は13万7651人で、行先別では「台湾・香港」が最も多く、さらに「東南アジア」「韓国」と続きます。一方、中国便の予約者数は5665人で、去年の同じ時期と比べ35％程度となっています。今月、中部空港を発着する中国便は11月に比べ2割減っていて、中国政府による日本への渡航