WOLF HOWL HARMONYが、12月20日にグループ初の単独海外公演＜WOLF HOWL HARMONY LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 BAKUON DREAM - FINAL - in BANGKOK＞を開催した。7月から日本全国18会場を巡った初のライブファンミーティングツアーをタイ・バンコクで締めくくった。12月6日には、東南アジア最大級の野外音楽フェスティバル＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞に出演したことも記憶に新しいWOLF HOWL HARMONY。2025年は、タイの