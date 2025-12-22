12月20日に開催された「ジャンプフェスタ2026」ジャンプスーパーステージにてテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS・TBS系／毎週木曜24時26分）の新情報が解禁された。オープニングテーマはKing Gnu「AIZO」に決定。同曲を使用したPVが公開されたほか、新キャラクター＆キャストも発表され、ティザービジュアル another verも到着した。初回は2026年1月8日は1時間スペシャルで第1、2話が一挙放送される。【動画