¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦¾ï°Ç¥È¥ï¤µ¤ó¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤ò±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ð¡¼¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ï°Ç¥È¥ï¤µ¤ó¡¢¼Ú¶âÊÖºÑÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¥È¥ï¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î29Æü¤ËÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç2nd¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖSHINier¡×¤ò³«ºÅ¡£¿·MVÀ©ºî¤Ê¤É¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¿§¡¹ºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤é