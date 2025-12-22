EXILE TAKAHIROが、TVアニメ『ガングリオン』新エンディング主題歌に「つむじ」が起用されたことを発表した。TVアニメ『ガングリオン』は、かつて「コミックヨシモト」で連載されていた作品。「つむじ」は、1月9日25時53分にテレ東、1月13日21時55分にテレビ大阪で放送のガングリオン第13話以降の新エンディング主題歌になるという。©白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会◆◆◆◾️E