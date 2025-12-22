ÇµÌÚºä46¡Ö40thSG ¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÇµÌÚºä46¤Î40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡Ö½ã¿è¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢19Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢2020Ç¯12·î¤Î¡ÖÇµÌÚºä46 ¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö2020¡×°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¼Â»Ü¡£½é¤á¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë5´üÀ¸¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼14¿Í¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹