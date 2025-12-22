HEY-SMITHが、自身主催のフェス＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞をオンライン配信することを発表した。大阪・泉大津フェニックスにて開催された＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞が、1月5日・6日20時よりYouTubeに＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 ONLINE Supported by YouTube＞として配信することが決定。HEY-SMITHはもちろん、coldrain、ELLEGARDEN、Ken Yokoyama、SiM 、THE ORAL CIGARETTES、04 Limited Sazabys、10-FEETなど