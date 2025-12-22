巨人の育成２年目・平山功太外野手が２２日、Ｇ球場で自主練習を行い、沖縄ＷＬでの手応えを語った。約１ヶ月間、沖縄で行われた「ジャパンウィンターリーグ」に参加。リーグ戦では１４試合に出場して打率３位の４割３分８厘、３本塁打、１２打点と結果を残し「タイミングでさされなくなったのが大きかった。忘れないように残していけたら」と手応えを口にした。千葉スカイセイラーズから２３年育成ドラフト７位で巨人に入団。