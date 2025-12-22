足元に季節感をプラスしつつ、コーデの引き締め役にもなる黒のブーツ。これから買うなら、おしゃれなだけでなく優秀ポイントも備えたブーツをチェックしてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、この冬出番が多くなりそうなショートブーツをピックアップ。撥水性のある裏地もこもこブーツと、履き口がニット素材で脱ぎ履きが楽にできそうなブーツを紹介します。 あたたかく履けそうな撥水