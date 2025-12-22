お嫁さんから聞いた、孫の困った行動。「もしかしたら、私のせいかも」そう思った理由とは！？ 筆者の知り合いのマダムD子さんが経験した孫育てエピソードをご紹介します。 お嫁さんからの相談 長男のお嫁さんと電話で話していた時のこと。 「うちの子、片付けを全然しないんです。遊んだらそのまま出しっぱなし。いったい誰に似たのかしら」 何気ないお嫁さんの愚痴に、ぎくりとした私。 誰に似たかというと、「明ら