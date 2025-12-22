女優の天海祐希が２２日、都内で主演映画「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」（常廣丈太監督、２６日公開）のカウントダウンイベントに出席した。天海が緊急事案対応取調班（通称・キントリ）の取調官を演じるテレ朝系ドラマの集大成となる劇場版。当初は２３年に公開予定だったが、総理大臣役の市川猿之助が両親の自殺を手助けした罪で逮捕（後に懲役３年、執行猶予５年の判決）されたことで、公開延期に。再撮影を経て公開を