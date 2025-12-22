ＴＢＳ系「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦冬」（午後６時）が２１日に放送され、俳優の佐野岳の負傷シーンに衝撃が走った。佐野は「モンスターボックス」（巨大跳び箱競技）の１７段（２メートル４６センチ）に挑戦。跳躍したが、着地すると右足をかかえて「うう…」とマットに倒れ込んだ。スタジオは「大丈夫かな？」「打った？」とザワザワ。脚の違和感で欠場したサッカー元日本代表の柿谷曜一朗さんは「着地