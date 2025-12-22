「おぼっちゃまくん」「ゴーマニズム宣言」などで知られる漫画家の小林よしのり氏（72）が21日、自身のブログを更新。国民民主党の目玉政策に対して切り込んだ。 【写真】今年7月の参院選、元気に応援演説を行う小林よしのり氏この後病床に倒れた… 小林氏は「『手取りを増やす』と号令して、飛躍した国民民主党が、ついに年収の壁を壊して関所を越えたそうだ」と言及。18日には、自民党・高市早苗総理大臣と国民民