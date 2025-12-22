杉田和博さん安倍、菅両政権で歴代最長となる約8年9カ月（3205日）にわたり事務方トップの内閣官房副長官を務めた杉田和博（すぎた・かずひろ）さんが22日までに死去した。84歳。関係者が明らかにした。1966年に警察庁に入庁し、主に警備畑を歩んだ。内閣情報調査室長などを経て2004年、内閣危機管理監を最後にいったん退官。12年12月に安倍晋三氏が首相に再登板すると、首相官邸と各省庁をつなぐ要職の官房副長官に起用された