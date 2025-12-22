来月11日から始まる大相撲初場所の新番付が発表され、富山市出身の元大関朝乃山が、1年半ぶりに幕内復帰を果たしました。日本相撲協会はきょう、大相撲初場所の新番付を発表しました。元大関・朝乃山は東前頭16枚目で左ひざの大けがをした去年7月の名古屋場所以来となる幕内復帰です。朝乃山は、1度目は大関時代の不祥事、2度目は大けがで三段目転落を経験しました。幕内から三段目への転落を経て、幕内復帰を2度果たすのは、史上