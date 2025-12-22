【ポイント】・今週は周期的。気温変化も大きい。・23日（火）は穏やかだが、朝の冷え込みは厳しい。北日本は軒並み氷点下。・近畿などは23日（火）の夜遅くから雨。クリスマスイブは広く雨。・26日（金）〜28日（日）は寒さが厳しい。寒さの中での大掃除か？【全国の天気】移動高気圧に広く覆われ、23日（火）は穏やかな晴天に恵まれる所が多いでしょう。風が弱いため、放射冷却が進み、朝の冷え込みは強まりそうです。最低気温は