お笑いコンビ・セルライトスパが、来年4月から活動拠点を東京へ移すことが22日、よしもと漫才劇場の公式Xで発表された。【写真】ともに笑顔で！セルライトスパ、来春に東京進出Xでは、写真を添えて「セルライトスパ 東京進出のお知らせ先ほどFM大阪「赤maru」にて発表がありました通り、よしもと漫才劇場所属の#セルライトスパが来年4月より東京へ活動拠点を移します。新たな挑戦となる今後の活動も、ぜひ温かく見守ってくだ