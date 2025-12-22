全国の男女120チームが高校バスケットボールの頂点を目指すウインターカップ。あすから始まる初戦を前に県内の出場チームを取材しました。男子は2年ぶり7回目の出場となる高岡第一高校です。今年の高岡第一は、主力の3年生にけが人が相次ぐ中、チームとして力を入れてきたのが守備面です。3年名畑洸星キャプテン「このチームの強みはディフェンスです。ディフェンスで流れを作り試合に勝ち