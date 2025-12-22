お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカル（34）の離婚に言及した。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「ヒカル離婚」を取り上げた。ヒカルは18日に実業家・進撃のノア（30）との離婚を発表。「交際0