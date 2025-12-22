ファンケルは、2026年2月17日（火）より、2色セットのチークカラー「ニュアンスコントラストチークカラー」を通信販売および直営店舗にて新発売する。■ひと塗りで立体感、健康的な“幸せ顔”へ導く発色の良いカラーと、ツヤを与えるカラーを組み合わせた2色設計。重ねるだけで自然な陰影が生まれ、簡単に立体感のある明るい表情を叶えるチークカラーとなる。乾燥しやすい頬をケアする美容液成分（保湿成分）を配合し、メイク中も