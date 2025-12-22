キャッシュレス化が進み、スマホひとつで支払いが完結する時代ですが、現金やカードを予備として現物で持っておきたい場面は、まだまだあります。小ささと収納力を両立したミニウォレットを探しているなら、東京・根津に工房と店舗を構えるレザーファクトリーブランド、池之端銀革店の「Cramp プエブロ フラグメントケース（Cr-608）」（1万8700円）に注目したいところ。レザーを知り尽くした同社ならではのつくりで、長く付き合え