訪れたのは、名古屋市港区のリユースショップ「セカンドストリート 名古屋みなと店」。大掃除の時期は、不要品を持ち込む人で特ににぎわいます。 【写真を見る】不要品を持ち込む際の注意点を聞いた より高く買い取ってもらうには？大掃除シーズンで家具や家電など持ち込む人急増 （セカンドストリート 名古屋みなと店・小池元紀店長）「通常だと衣料品を持ち込む人も、大掃除で出てきた家具や家電など