※本記事は『1日外出録ハンチョウ』最新第172話の内容に触れる部分があります。連載を未読の方はご注意ください。 「週刊ヤングマガジン」2026年4・5号（講談社／12月22日発売）に収録された『1日外出録ハンチョウ』第172話「伽羅」。本作にイラストレーター・ナガノがSNSで連載している漫画『ちいかわ』が登場し、異色のコラボレーションとして話題になっている。 【画像】『ハンチョウ』×『ちいかわ』コ