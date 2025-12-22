全国高校サッカー選手権が、いよいよ今月28日に開幕します。県代表の神村学園は夏のインターハイを制し、冬の選手権との2冠を目指します。（神村学園・有村圭一郎監督）「去年の先輩たちが負けたということを無駄にしてはいけない。そこは1年間かけてやってきた」去年の選手権県大会で8連覇を逃し、悔しさを糧に成長を遂げた神村学園は夏のインターハイに出場し県勢初の優勝を果たすと、今年の選手権県大会