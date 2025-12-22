人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）気分はどんより。懐かしい人に電話をしたり、思い出話をしたりしてリフレッシュを。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）気分が重いときは、ボランティア活動に乗り出せば回復できそう。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日