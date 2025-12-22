焚火の前で暖を取る、100匹以上のヤクシマザルがいるのは、愛知県犬山市の日本モンキーセンター。一見すると平和な光景ですが、この後には、焚火で作られた焼き芋20kgを巡って熾烈な戦いがあります。9歳のオス・タケルは、後ろの子ザルに構うことなく2本をキープ。他にも、石に叩きつけて柔らかくしたり、とにかく口いっぱいに頬張ったりするサルもいました。そんな様子を職員がしっかりと見ていて、