「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」森永製菓は、「ダース」ブランドから、3層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」を来年1月6日から期間限定で発売する。「ダースプレミアム＜華やかミックスベリー＞」「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞」は、やさしいミルクのコク深いチョコレートとバニラの余韻を感じる3層仕立てのプレミア