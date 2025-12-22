矢野経済研究所は、国内の「オタク」に関する消費者アンケート調査を実施し、オタク人口の推計のほか分野別（31分野）の「オタク」層の属性（特性）や活動状況などを分析した。ここでは分析結果の一部を公表する。その結果、国内のオタクで最も人数が多いのは「アニメ」オタクで、「推し」がいるオタクは64.2％にのぼることがわかった。2025年7月に日本国内在住の15歳から69歳までの男女10，000名に消費者アンケート調査を実施し、