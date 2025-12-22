都立公園のトイレの金属部品が大量に盗まれていることがわかりました。東京都によりますと、今月13日、杉並区の都立和田堀公園の公衆トイレで、水を流すための金属の部品「フラッシュバルブ」が盗まれているのを公園の職員が発見しました。その後、板橋区や練馬区などの都立公園でも警備員や来園者から通報があり、あわせて10か所の都立公園で合計24個のバルブが盗まれ、トイレが使えなくなっているということです。被害額はおよそ