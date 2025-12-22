10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断されたモデルでタレントのネイボール（35）が22日までに自身のブログを更新。体調が思わしくないことを報告した。ネイボールは「白血病の治療中なのに、どうも体調がいつもと違う。寒気、だるさ、頭痛。『これ…インフルエンザじゃない？』そんな不安が頭をよぎりました」と不安を吐露した。続けて「ふと気になったのが、『タミフルって、今の自分でも飲めるのかな?』治療中だか