自民党と国民民主党は18日、所得税が課税される年収（年収の壁）を2026年から178万円に引き上げることで合意した。6人の子供を持つFP・橋本絵美さんは「今年は現行のままなので注意してほしい」という。年収がいくらまでだと「手取り」が減らずに済むのか。2025年版の「超えると損する年収ライン」を主婦、高校生、大学生別に解説する――。■押えておくべき3種類＋2＝5つの壁私ごとですが、長男が高校生になりました。アルバイト