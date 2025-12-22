大人気ボーイズグループINIのリーダー・木村柾哉がRayに登場！今回は、木村さんのアーティストな一面がわかる「グループ活動」について教えてもらいました。密かに続けていた努力やストレス発散方法、30才までに叶えたい夢まで深堀りします。リアルな姿をのぞき見しちゃおう♡リアル柾哉をのぞき見〜妄想LOVEにむけて♡リアルな木村柾哉を知ってこそ、妄想LOVEの解像度もUP。近況がわかるプライベート、第一線で活躍する