福岡市・天神で親しまれてきた、そばの老舗「みすゞ庵」が、73年の歴史に幕を下ろしました。惜しまれつつ最後の営業を迎えたその一日を、カメラが見つめました。 福岡市・天神のそば店「みすゞ庵」。営業最終日となった20日、開店前から常連客などが長い列を作っていました。■常連客「最初、祖父に連れられて、ざる丸天がおいしかった思い出があります。閉店が発表されてから、結構通いました。あとは笑顔で見送る。」同じ頃、