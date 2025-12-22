ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」の公式サイトが２２日に更新され、ＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡの４人が３１日でグループ活動を終了すると発表した。２０２４年４月にデビューし、１２月の紅白歌合戦に出演。今年も精力的に活動し、１４日に７月から全６都市を巡ったグループ初となるアリーナツアーを終えたばかりだった。一方でメンバーのＣＯＣＯＲＯ（３月から体調不良のため）、ＲＡＮ（７月から精