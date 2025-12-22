西武・広池球団本部長が２２日、報道陣の取材に応じ、ＤｅＮＡから桑原将志外野手（３２）がＦＡ移籍することに伴うプロテクトリストの提出について、「今日、契約なので。公示も速やかに行って、名簿も速やかに提出したい。（年は）越えない」と説明。桑原は人的補償が伴う「Ｂランク」の選手とみられ、契約および公示後にプロテクトリストの提出が必要だった。１１月２８日に桑原獲得を正式発表。この日の会見終了後に、「フ