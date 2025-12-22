「超炭１号」のメインの発電設備が設置された工場内部。（資料写真、六盤水＝新華社配信）【新華社六盤水12月22日】中国鉄鋼大手、首鋼水城鋼鉄（集団）は20日、貴州省六盤水市で超臨界二酸化炭素（CO2）発電設備の商業運転に世界で初めて成功した。超臨界状態のCO2を利用した余熱発電技術「超炭1号」の世界的な実証プロジェクトとなった。「超炭１号」のＣＯ２回収ポンプ。（資料写真、六盤水＝新華社配信）「超炭1号」は超臨