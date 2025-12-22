LUNA EARTH ONLINEの新作アクセサリーが登場！リンゴモチーフのアイテムは、イヤリング、ピアス、ネックレス、リングといったバリエーションが揃い、どれも可愛さ満点♡さらに、定番の人気アイテム・ファーバッグも新作としてラインナップに加わり、コーディネートを華やかに彩ります。価格もプチプラで、330円（税込）～とお財布にも優しいので、気軽にお試しいただけますよ♪