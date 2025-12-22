インドネシア・ジャワ島でバスが横転する事故があり、少なくとも16人が死亡しました。AP通信によりますと、インドネシア・ジャワ島の高速道路で22日未明、首都ジャカルタからジョグジャカルタに向かっていたバスが出口付近で制御を失い、道路沿いの壁に衝突して横転する事故がありました。バスには運転手を含む34人が乗っていて、これまでに乗客16人の死亡が確認されたということです。残る18人も病院で治療を受けていて、そのうち