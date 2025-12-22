日本生産性本部が２２日発表した２０２４年の労働生産性の国際比較によると、日本の１時間あたりの労働生産性は前年比１・５ドル増の６０・１ドル（約９４００円）だった。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３８か国のうち２８位で、前年の２６位から２年ぶりに順位を落とした。労働生産性は、働く人が一定の時間内でどれだけのモノやサービスを生み出すかを示す指標で、生産性が上がれば経済成長や豊かさにつながるとされる。