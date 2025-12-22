ライスボウルに向け、記者会見するパナソニックの荒木優也＝22日、大阪府門真市アメリカンフットボールの日本選手権「ライスボウル」（来年1月3日・東京ドーム）で2連覇を狙うパナソニックの主力選手らが22日、大阪府門真市内で記者会見し、オービックとの頂上決戦へ、QB荒木優也は「見ていて楽しいと思うプレーをする。チームを勝たせたい」と意気込んだ。荒木は前回大会で最優秀選手に輝き、攻撃の要としてチームを引っ張る