「お年寄りがターゲット」。その思い込みから被害に。若者も狙われる特殊詐欺の実態です。 ■ニセの逮捕状がLINEで…狙われた20代男性 名古屋市に住む20代の男性会社員のもとに2025年6月、愛知県警の警察官を騙る人物から電話がかかってきました。＜警察官を騙る人物からの電話＞「愛知県警なんだけれども、あなたが詐欺事件に関与したという容疑がかかっている」男性は、相手が名前と住所を詳しく知っていたた