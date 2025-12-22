元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希さん（40）が2024年11月29日に発売した写真集「flos」がロングヒットを続ける中、「flos」の未公開アザーカットを収録した「flos」thanks edition （フロース サンクス エディション）が電子版限定写真集として、12月25日リリースされます。【写真】40歳を迎えますます美しくなる後藤真希さんthanks editionでは、新たなスペシャルシューティングも実施。9月にバースデーを